天花板漏水嚴重，造成員警工作不便與危險。（警方提供）

中華民國警察之友總會最高顧問葉國一獲知後，捐助47萬元投入修繕防漏工程並汰換設備。（警方提供）

中華民國警察之友總會最高顧問葉國一獲知後，捐助47萬元投入修繕防漏工程並汰換設備。（警方提供）

台中市和平警分局雪山派出所座落在大雪山林道200線路旁，是通往大雪山森林遊樂區必經之地，主要負責林木保安、山難搜救、交通維持；從1991年建造迄今，因位處山區濕氣較重，部分空間老舊損壞滲水，致浴室牆面壁癌及天花板破損，天花板漏水狀況已形成鐘乳石狀，造成員警工作不便與危險。

台中市政府警察局長蔡蒼柏到任後，關心員警的辦公品質，每到派出所慰勤時，就是先觀察辦公廳舍的環境是否舒適合用，當局長發現雪山派出所有損壞漏水情形，便想優先改善，但囿於經費預算問題只能先放在心中。

中華民國警察之友總會最高顧問葉國一獲知後，二話不說立即捐助47萬元投入修繕工程，經過1個月的施作，於日前竣工，大幅善員警執勤環境及民眾洽公品質。主要是修繕防漏工程並汰換設備，加裝免治馬桶提供更完善的執勤環境，除提升員警辦公品質外，更提供往來遊客更好的服務。

蔡蒼柏表示，非常感謝最高顧問葉國一的鼎力相助，經過本次的翻修，煥然一新的辦公環境，讓雪山派出所員警在低溫的高山上備感溫馨，在維護治、交安與為民服務工作上更有力。