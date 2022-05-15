基隆一名2歲確診男童13日晚上發高燒達42.4℃，家人緊急送往衛生福利部基隆醫院就醫，兒科醫師初步診斷為病毒性腦炎，但院內無兒科加護病房，建議轉院。衛生局立即協助詢問4間醫院，但皆被因無專責病房或滿床拒絕，最後連絡上台北榮總，男童病情卻急速惡化，到院急救後不幸身亡。

據了解，男童保母確診新冠肺炎後，男童使用居家快篩結果為陽性，家屬於5月12日帶男童至醫院進行PCR採檢，結果為陽性確診、Ct值18，5月13日晚上出現抽搐、發燒症狀，體溫持續高達42.4℃未退，家屬趕緊送往基隆醫院救治。基隆醫院表示，13日晩上9點多小兒感染科醫師楊宗彥會診懷疑病毒性腦炎，給予氧氣、輸液、退燒藥、抗生素、抗抽搐藥，第一時間評估其臨床狀況後，立即建議轉院。

基隆市政府指出，衛生局13日晚上10點多接到基隆醫院求助，立即協助詢問最近的基隆長庚醫院，但院方認為，男童屬重症，院內主要收治輕、中症患者，若要由兒科加護病房收治，建議轉送台北醫學中心。

衛生局趕緊再詢問具兒科加護病房醫院，包括台北內湖三總、台大、馬偕，但院方皆回應滿床拒收，最後不斷請託台北榮總才答應，晚間23時56分安排救護車及護理師將男童轉院，因病人再度抽搐，立即給予藥物劑療控制，5月14日凌晨1時35分送往榮總，到院後醫生發現有呼吸不順症狀，立即救治仍不幸身亡。