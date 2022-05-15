新冠肺炎康復兒童出現的後遺症受人關注，香港瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，他接觸的逾130名新冠康復兒童覆診個案中，約一成疑似出現「長新冠」症狀，當中部分人有失眠、記憶力與集中能力變差等問題，需轉介精神科跟進治療。

香港目前3至11歲兒童新冠疫苗第一劑接種率只有72％，關日華認為，情況並不理想，擔心學校全面恢復面授後，第六波疫情恐會在校園爆發，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗。有康復兒童的家長希望，港府成立專門的「長新冠」治療診所。

關日華昨表示，有家長透露，「叫小朋友外出買東西，可能會忘記要買什麼，買了另一樣東西回來。另外，有一個小朋友平日很愛讀書，但突然對讀書沒甚興趣。另外又發現他們本來記性很好，突然變不太好」。至今為136名兒童覆診，當中有一成出現長新冠的症狀，包括失去味覺、嗅覺，以及記憶、認知、集中能力變差等。

關日華表示，香港至今有超過30名染疫兒童出現多系統發炎綜合症，其中半數需進入加護病房，該病症可影響心臟、肝臟及腦部，或會造成永久性損害，正計劃為這批兒童成立門診，「若細胞被破壞，對腦部而言，要長回來較困難」。他表示，兒童腦部受損後便難以醫治好，強調接種疫苗是最好的預防病毒方法，同時，香港醫管局與香港大學合作，將會篩選部分康復兒童進行磁力共振，了解新冠病毒對兒童認知能力的影響。

關日華認為，3至11歲兒童第一劑接種率要到九成才比較理想，要在社區爆發全部停止及建立免疫屏障後，才能放寬學童每日進行快篩的要求。

香港教育局局長楊潤雄昨在社群網站發布貼文，關注新冠康復兒童有10％人出現懷疑「長新冠」症狀，呼籲學校和家長不能因疫情漸見緩和而掉以輕心。為免兒童受感染及後遺症的影響，再次呼籲學校及家長盡早為學生安排接種疫苗。