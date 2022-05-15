星座運勢網站「星座看看」分析12星座最愛說的藉口，每個星座都各不相同，其中雙子座總會滿口答應之後又搞消失，做法最瞎。

▍白羊座

白羊座最愛說的藉口就是裝做不擅長，只要遇到不想做的事，就會假裝不會，讓人又氣又無奈。

▍金牛座

金牛座最常使用拖延戰術，他們演技很好，不想做就假裝現在很忙，下次再說，然後不停拖延，一直沒有真正動手的那一天。

▍雙子座

雙子座被委託不想做的事情，不會找理由拒絕，答應的還算乾脆，但是等真的要做的時候就人間蒸發，就算好不容易聯繫到，也會假裝遇到多大的困難，不肯辦事。

▍巨蟹座

巨蟹座很愛拿家人當擋箭牌，遇到不想做的事情就推到家人身上，像是假裝自己是媽寶，把拿媽媽當藉口拒絕別人。

▍獅子座

獅子座愛說的藉口是假裝自己心裡有打算，要別人不要再對自己提要求，有時還會假裝生氣，讓對方不知道能不能再繼續追問。

▍處女座

處女座會拿自己的完美主義出來當藉口，因為他們平常很認真，偶爾想要推托的時候，只要說自己還有哪些細節還沒處理好，就能讓人深信不疑。

▍天秤座

天秤座朋友很多，所以遇到不想做的事情會拿朋友當藉口，自己在忙其他人的事情所以沒空幫忙。

▍天蠍座

天蠍座遇到不想做的事情，會假裝上進，用自己要忙著進修研習當理由來推托。

▍射手座

射手座個性比較粗心大意，遇到不想做的事情就假裝自己忘記，旁人也拿他沒辦法。

▍摩羯座

摩羯座本身是工作狂，不過他也會拿這個當藉口來把不想做的事情推掉，例如有不想去的聚會，就說自己要加班，讓人一時也分不清是真是假。

▍水瓶座

水瓶座遇到不想做的事情，會直說自己沒興趣，導致其他人也只好放棄，無法再多說什麼。

▍雙魚座

雙魚座最會裝病推托，不想做就假裝身體不舒服，讓對方也不好意思施加壓力，落得輕鬆。