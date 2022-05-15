國際工程技術學會（IET）英國總部每月皆會公布獲選名單，元智大學電機工程學系林智揚教授，榮獲四月份會士殊榮，為台灣唯一獲獎者，且在過去1年內，台灣僅6人獲選，相當不容易。

英國國際工程技術學會（IET）前身為國際電機工程師學會（IEE）。IET會士主要頒予在科學和工程技術領域中深具領導能力、重要學術成就及傑出研究貢獻的專業人士。IET每年僅從全世界遴選出200-250位會士，選拔挑選相當嚴謹競爭。

林智揚教授在電機工程領域發表學術著作百餘篇，主要研究領域有多媒體資訊安全、大數據分析、電腦視覺、影像處理、訊號處理及人工智慧等範疇。

林智揚是可回復式浮水印技術與數位版權保護技術的研究先驅，同時將人工智慧與深度學習應用於視訊監控、移動物偵測、行人辨識、瑕疵檢測、除雨技術等，研究成果在國際上屢獲佳績，技術居國際領先地位。

目前擁有多項專利的林智揚，產學經驗亦相當豐富，不僅在工業上、亦跨足醫學界，協助醫生透過醫學影像技術提供病患更好的服務。

此外，林智揚教授長年與馬來西亞、泰國、印尼、印度、美國等各國學者學術研究合作，絲毫不因少子化影響研究成果發表，時常應邀擔任訪問學者、大會主講、國際會議相關主責職務等活動，其跨領域研究能力更是拔粹其他研究者的研究優勢。

考察現今教育現場，林智揚指出，少子化與資通領域學生人數擴編對私立大學影響非常大，面對此衝擊私立大學更要超前部署、儲備研究能量，執事者應支持並鼓勵年輕教授增進和國外學者的學術連結與合作交流機會。