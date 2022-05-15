本土疫情嚴峻，衍生民眾搶買防疫保單，民進黨立委高嘉瑜昨批評，保單之亂罪魁禍首就是金管會，業者有本事賣就要有本事賠，今（15日）再度曝光富邦資深保險業務員的心聲，高痛批金管會主委除了喊話之外，有拿出當初叫業者賣保單的氣魄，叫業者在期限內理賠、核保嗎？

高嘉瑜今（15日）透過臉書曝光富邦資深保險業務員的心聲，「高層沒擔當，中間層沒頭腦，下面的人真的很慘！」

高嘉瑜表示，上有政策，下有對策！金管會喊話不能拒賠，業者擺明陽奉陰違，說一套做一套，硬逼保險業務員退件、退保，硬是不核保、不理賠，幾百萬件的保單，業者的理賠人員慢慢拖，拖到法院見，最後不理賠，請問金管會主委除了喊話之外，有拿出當初叫業者賣保單的氣魄，叫業者在期限內理賠、核保嗎？

高嘉瑜提供的業務員對話紀錄指出，「現在講這些，我都聽不下去，因為公司二月份還在叫大家續保，還在逼迫業績，那時是沒料到疫情現在這麼嚴重，結果現在說不給人家出單。」

業務員還提到，「現在政府幫保險公司解套，根本就賠不到，重點是，公司已經想盡各種辦法把大家退保，也不會賠錢。」「送出去的件客戶已經繳錢了，完全不給任何機會補件，一個地方錯誤，就直接退件，也沒有通知業務人員直接發簡訊退保，這真的是非常不道德的做法。」