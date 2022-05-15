大陸國家衛健委今（15日）通報，前一日大陸新增1718例本土病例，包括226例確診和1492例無症狀感染。其中，上海市新增1369例本土新冠病例，並再增3人死亡。

上海通報前一日新增本土新冠病例，包括為166例確診和1203例無症狀感染。新增3名死亡病例年齡介於58至93歲，死亡直接原因均為基礎疾病。

北京前一日新增41例本土病例，包括為33例確診和8例無症狀感染。