陸新增1718例本土病例 上海添3例死亡 11:402022/05/15 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海黃浦區郵政車輛協助運送保障物資。（中新社圖片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委今（15日）通報，前一日大陸新增1718例本土病例，包括226例確診和1492例無症狀感染。其中，上海市新增1369例本土新冠病例，並再增3人死亡。 上海通報前一日新增本土新冠病例，包括為166例確診和1203例無症狀感染。新增3名死亡病例年齡介於58至93歲，死亡直接原因均為基礎疾病。 北京前一日新增41例本土病例，包括為33例確診和8例無症狀感染。 金正恩暗示 防疫效法中國嚴格封控 8成大陸民眾對俄正面 6成對美反感 #確診 #上海 #北京 #疫情 #本土病例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趙傳1個月自捅10次 打趣快篩像矯正鼻子 04:102022/05/15 娛樂新聞 李博翔疫情中獻愛 消毒愛車送餐 04:102022/05/15 娛樂新聞 立院法制局建議 高中以下停課至月底 04:102022/05/15 生活新聞 獅象再傳疫情 悍將急篩全陰性 04:102022/05/15 運動天地 二階甄試21日是黃金周六 教育部考慮讓醫牙中醫學系確診生應考 09:492022/05/15 生活 拿嘸抗病毒藥怎辦 重症醫揭這藥物可減40％死亡率「一顆只要2元」 06:492022/05/15 生活 北市校園「未打疫苗者染疫率高2倍」 她轟：柯式部署市民都在等 11:262022/05/15 生活 全台595家傳疫情 長照機構淪重災區 04:102022/05/15 生活新聞 嚴格落實防疫 上海明起將分階段推動復商復市 10:362022/05/15 兩岸 10天飆破49萬例！專家提「軟共存」快做1事 09:022022/05/15 生活 北韓疫情暴衝 一夜激增29萬發燒病例、15死 09:112022/05/15 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。