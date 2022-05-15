南寶(4766)第一季每股盈餘6.18元，創上市以來新高，目前鞋材接著劑業務成長強勁，訂單能見度高，今年營收成長動能樂觀以待，多頭人氣匯聚，上週累計5個交易日漲幅逾4%。

南寶首季營收、獲利、每股盈餘同步創下單季新高。第一季營收49.48億元，年增15.3%，創下單季營收新高，在獲利方面，南寶第一季歸屬母公司淨利7.46億元，年增148.7%，每股盈餘為6.18元，創上市以來新高

目前終端需求強勁，庫存回補，加上價格調整效益逐漸反映推升營收，南寶樂觀看待今年營收成長動能。南寶指出，鞋材接著劑業務方面成長特別強勁，訂單能見度相當高，預期今年鞋材業務將無淡旺季之分，一整年可能皆處於旺季。其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務，隨著全球消費市場景氣及經濟活動持續擴張，展望也偏樂觀。然區域市場表現各異，如東南亞逐漸復甦而中國大陸地區受疫情影響。

在毛利率方面，由於漲價效應遞延反映，今年產品價格可望緩步提升，然今年原物料價格波動幅度大，總體與外部不確定因素高，南寶同時將持續密切關注原物料成本波動，及時與客戶溝通成本壓力並調整價格以穩定獲利表現。