2015年完工的豐原葫蘆墩公園內Ｘ型天橋，因驗收及司法問題至今無法啟用。（台中市政府提供）

台中市2015年完工的豐原葫蘆墩公園內X型天橋，因驗收及司法問題至今無法啟用。市議員陳清龍15日指出，民眾抨擊猶如1座橫跨天際的大型廢棄物，X型天橋是豐原區民心中的痛，市府不能再視若無睹；建設局表示，年底或許有機會開工進行補強。

陳清龍說，前市府時期興建的豐原葫蘆墩公園X型斜張跨橋，當初由建設局編列5000多萬經費，委由豐原區公所發包，2015年完工後，因一直未能驗收通過，當時區公所為此扣留1000多萬元尾款，並要求包商辦理減價收受，因包商不同意提起履約爭議調解，但協調並未成立。

陳清龍指出，2016年底審計處抽查發現X型天橋變更設計，動工前未申請使用河川用地，包商未依契約施工，豐原區公所多項缺失遭糾正；2017年台中市結構工程技師公會進行橋樑安全鑑定，發現橋塔底部、帽樑銜接處彎矩強度不符規定等缺失，最後雙方提起民事訴訟，台中市府、豐原區公所也遭監察院糾正。

豐原區民揶揄說，市府拆中正路的陸橋速度非常快，但一座天橋從林市府延伸到盧市府，好幾年來連通都沒辦法通行，每當到葫蘆墩公園運動散步時，看到心裡就非常的痛，疫情期間民眾很多都失業，百姓的血汗錢淪為「天空的廢棄物」，真的很諷刺！

建設局強調，X型天橋有結構安全問題，還有司法、行政、民事等問題，市府已啟動行政採購作業來協助公所，並積極爭取法院各庭法官同意，盼X型天橋可以解除現地保存不准動的禁令；希望今年底有機會進行Ｘ型天橋補強工作，解決目前相關缺失，讓天橋能早日通行。