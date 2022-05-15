警方查獲安非它命咖啡包15包、卡西酮咖啡包4包、K他命6包。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市林園分局14日深夜執行擴大臨檢勤務，在路邊一間小吃部，發現多名外籍移工，趁著鋒面來襲、大雨滂沱之時在店內開毒趴，當場查獲安非它命咖啡包15包、卡西酮咖啡包4包、K他命6包，全員訊後依毒品危害防制條例移請偵辦。

警方日前接獲通報，大寮區光明路一間新開小吃部，夜間總是傳出低頻重低音聲，且出入人員眾多混雜。經警方多日在附近觀察，根據先前眾多辦案經驗，認為裡面有犯罪嫌疑。5月14日深夜發現該處出入的外籍移工絡繹不絕，二樓傳出電子音樂，趁著梅雨鋒面來襲大雨磅礡的夜間，聚集在小吃部開趴，林園分局防治組及偵查隊，會同大寮、忠義派出所警力，見時機成熟，於23時衝入小吃部臨檢，負責人發現警方上門臨檢，急著想跟樓上通報，但立即被警方制止，二樓包廂的外籍移工還不知警方到來，沈浸在狂歡派對中，毒品咖啡包就大剌剌的擺在桌上。

警方調查，現場一間包廂開毒趴，查獲共10名移工，皆為越南籍，6男4女，年齡均在30歲附近，移工中有5名都在工廠從事機械工、作業員工作，另外有3名逃逸移工、2名免簽逾期居留，期間都以打零工維生。

趁著鋒面來襲，心存僥倖相約小吃部開毒趴，不料卻遭到警方逮個正著。共查獲安非它命咖啡包15包、卡西酮咖啡包4包、K他命6包，全案訊後依毒品危害防制條例移請偵辦。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！