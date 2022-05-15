面對灰熊前鋒迪昂布魯克斯在14日灰熊遭到勇士淘汰出局賽後公開評論，「我們還很年輕，勇士正在變老，他們很清楚我們每年都會捲土重來！」讓向來脾氣很好的勇士當家球星柯瑞還是忍不住回嗆，「迪昂布魯克斯說過很多瘋狂的話！」

「我還記得迪昂布魯克斯以前說過灰熊已經算是『王朝』的瘋話，所以你大概清楚他是怎樣的人，」很明白迪昂布魯克斯只是想在淘汰之後放些狠話的柯瑞表示，「而我們已經朝著下一個系列賽邁進了，西區冠軍賽我們回來了，加油！」

不過柯瑞仍對年輕的灰熊表達欣賞態度，「我對他們每個球員都很尊重，無論是他們建隊的方式，或是他們每個球員所具有的天賦，我都相當尊重。灰熊擁有很多的能量，且具備能在高水準競爭下贏球的可能性，他們讓我們打得更好了。」

柯瑞特別點名因傷缺陣的灰熊主控莫蘭特是個大麻煩，「莫蘭特打出的數據真的很瘋狂，原本我們很有信心拿下這個系列賽，但他吸引了我們所有注意力，這是他的第3個或第4個球季？天空才是他的極限，灰熊會在聯盟聲名大噪一段很長時間。」