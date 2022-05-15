一名余姓護理師懷疑醫生尪出軌，便找來徵信社自新竹南下彰化抓姦，強闖摩鐵房間，見丈夫與一名越南籍女子正在翻雲覆雨，遂拿手機錄影，遭到丈夫報警提告。彰化地院法院審後，判余妻與徵信社共4人，應執行拘役30至50日不等。可上訴。

判決書指出，余女為護理師，與鄒姓男醫生結婚，但余女懷疑鄒男外遇，逕自找來徵信社人員，2021年1月間自新竹南下彰化某汽車旅館，經確認鄒男所在的房間後，余女等人還聽見房間傳出陣陣呻吟聲。

余女等人見時機成熟，便破門而入，開門驚見鄒男與另名越籍女子在床上交歡，4人先是強行取走床上的浴巾，其中一名徵信社人員持手機錄下鄒男與該女裸體的畫面。全案經鄒男報警，檢方依強制、侵入住宅等罪起訴。

彰化地院審理時，余女等人均認罪，法官認為4人侵入住宅的行為妨礙到鄒男等2人在房內休息的權利，且進房間後以強行取走浴巾的強暴方式，持續對2人拍照與錄影，酌情後，將4人依共同犯侵入住宅罪、強制罪等，應執行拘役30至50日不等。得易科罰金。可上訴。