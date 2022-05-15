盛弘（8403）受益健康管理部檢驗PCR業務成長，帶動第一季合併營收10.4億元，歸屬母公司稅後淨利1.17億元，年成長率分別達15.37％及119.14％，EPS1.02元，創下單幾次高紀錄。

本土疫情持續擴大，疫情指揮中心推估疫情高峰可能落在5月下旬，盛弘預期第二季PCR檢測量能會再較第一季大幅增加，整體營收與獲利仍可延續成長力道。

此外，盛弘建構的智慧化醫院管理，協助醫院、診所降低後勤業務工作量，維持醫療量能因應疫情需求。

營運表現亮麗的盛弘，受益於健康管理部檢驗PCR業務成長，營收創下10.40億元的年同期新高，且因營收規模擴大，毛利率較去年同期增加7.69個百分點至27.72％，營業利益成長239.11％至1.24億元，歸屬母公司稅後淨利大幅成長119.14％至1.17億元，並為單季歷史次高。

盛弘表示，積極佈局大健康生態系有成，今年投入智慧醫療城發展，將為集團帶來新的營運成長動能。