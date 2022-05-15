國軍漢光38號演習「圖上兵棋推演」將於明天起，自16日至20日，一連舉行5天；這次兵推主要是研討防衛台灣的固安計畫，其中，俄烏戰爭中的不對稱作戰的戰法，以及烏克蘭在認知作戰完勝俄羅斯，預料，都是兵推討論要項。

這次漢光兵推不同處，是從「電腦」改為「圖上」，電腦兵推參與人員眾多，且分散各單位，而圖上兵推雖需面對面互動研討、詳實討論戰術戰法獲取防衛作戰共識，但參與將領大幅減少，都是參謀本部重要將領與各作戰區指揮官，直接面對面研討防衛作戰計劃。

漢光38號演習圖上兵棋推演將於5月16日至20日實施；實兵演習7月25日至29日進行。

參謀本部作訓長室處長劉爾榮少將亦曾表示，這次漢光演習採「圖上兵推」，將借鏡俄烏戰爭對防衛作戰啟示，因此召集國軍重要幹部，面對面互動研討方式，詳實探討戰術戰法，以獲取作戰共識及統一用兵觀念，有利作戰計畫發展，並具體提供建軍備戰參據。

至於圖上兵推與電腦兵推兩者目的不同，電腦兵推藉由電腦系統模擬攻防兩軍的行動，同時具備戰術裁定功能，例如攻擊是否達到效果等，因此需要設定戰機飛行方向、發射飛彈時間點等多項參數，包括國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）、空軍作戰指揮部、海軍艦隊指揮部及各作戰區的所有人員都要完成進駐。現疫情升溫，不適合各作戰區都進入各地戰情中心參演。簡言之，圖上兵推，雖面對面研討，但參演人少，電腦兵推各作戰區參與幕僚眾多，且聚集於戰情中心的密閉空間。

圖上兵推則著重於「研討」，雖然沒有電腦輔助，同樣會有狀況及想定，參與人員主要是各作戰區負責作戰指揮的高層及相關參謀，不需動用大量編組人員；下達狀況後，由參與兵推的指揮官與重要幕僚透過簡報、實體兵棋台及掛圖說明作戰策略與方向，藉由相互研討，凝聚聚衛台海共識。