網紅潔哥(李秉潔) 外型亮麗、作風直率敢言，被封為「鄉民女神」，她在2019年與交往18年的男友「岳妹」結婚，隔年愚人節宣布懷孕，自嘲夫妻倆「一發就中」，所以女兒的小名是「fafa」，成為人母後，潔哥經常在社群分享育兒日常，昨天就透露女兒看著女星迪麗熱巴喊媽媽，讓她爽翻天。

潔哥昨天(5/14)在臉書分享了一部日常生活影片，一家三口在客廳看電視，電視上放出了新疆女神迪麗熱巴的照片，潔哥問了女兒：「妹妹妳跟我說這個人是誰？」，fafa竟大聲回答：「媽媽」，潔哥又問了一次：「妳再說一次是誰？」，女兒答案依舊，人就在一旁的老公岳妹聽了母女倆的對話，一臉淡定。

聽聞女兒喊迪麗熱巴「媽媽」，潔哥不禁爽笑，寫下：「誠實的孩子，桃園迪麗熱巴駕到」，眾人則笑稱fafa從小就懂得生存之道，反觀岳妹無動於衷，「靜靜的看著這個媽媽有多瘋」，還有人說潔哥不是桃園迪麗熱巴，而是「桃園迪麗喇叭」，但完全衝擊不了潔哥內心的喜悅，欣然接受新綽號。

之後潔哥跟隨網路風潮，發表了「關於我可能讓你很意外的point」，一開頭就提到孩子喊迪麗熱巴「媽媽」的這件事，表示「我真的不是桃園迪麗熱巴，雖然fafa很會認人，但是她看錯了」，還提到自己的身高及三圍，透露僅152.8公分高，「我是E杯，但是每一次上新聞奶都不一樣大」、「人生最瘦跟最胖差20公斤」、「裸背照是我最瘦的顛峰」，甚至曝光女兒之所以沒跟她姓，是因為「我抽籤沒抽到」，所以fafa才跟了父姓。