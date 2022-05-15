閻奕格(左起)、小魏、溫妮和琳誼昨笑稱要組限定女團「為你一個」。（相映國際提供）

閻奕格(右起)、溫妮和琳誼昨擔任小魏演唱會嘉賓。（相映國際提供）

小魏魏嘉瑩昨（5／14）晚於台北三創Clapper Studio舉行「B514小魏星球」生日音樂會，閻奕格、溫妮和琳誼擔任嘉賓，與歌迷一起大唱生日快樂歌為小魏慶生，最後4人合唱〈愛要坦蕩蕩〉、〈喜歡我吧〉，笑稱可以組成女子團體「為你一個」（「魏」嘉瑩、溫「妮」、琳「誼」、閻奕「格」）。

之前小魏參加「J格來尬聊」認識了閻奕格，這次邀請格格來作嘉賓，也因而挑戰了較為狂野放肆的流行搖滾，粉絲們自製的小魏手拿小黃旗讓她忍不住發問：「這是小魏的專屬小黃卡嗎？」而兩人首次合唱便是狂野的〈渴了〉，也讓小魏坦誠：「如果不是格格，我應該不會選唱這個方向的歌。」

小魏個性開朗活潑有時單純有點呆萌，被身邊的朋友笑稱只有兩歲，小魏自嘲：「好不容易，過了兩歲生日了。」彩排時溫妮知道這件事十分開心，表示：「我是溫三歲耶～那你要叫我姊姊～」兩人在後台笑得不亦樂乎。台上合唱〈朗朗傷口〉，是溫妮自己創作的歌曲，她說「這首歌是希望大家面對傷口要接受並且將它轉化成努力的動力。」和小魏這個妹妹很像，總是以溫暖正面的音樂來引領大家看到生命的光明面向。

小魏和琳誼好交情，常在IG直播互虧，琳誼一上場便很正經有點嚴肅的介紹兩人合作的歌曲是〈長大了以後〉，「長大了以後會面對很多不同的人和事，很多時候要強顏歡笑。」小魏立刻問：「那你該不會現在也在強顏歡笑吧？！」琳誼立刻破功大喊：「你這樣我們等一下要怎麼唱啦？！」小魏笑到接不下去，所幸兩人都很專業，最後還是將〈長大了以後〉詮釋得很好。

邀請到三位好友一起來生日趴，很少過生日的小魏十分開心，「有生日其實蠻好的，可以有藉口把大家聚集起來，也可以比平常任性一點點。」閻奕格、溫妮和琳誼送上14吋的奶油蛋糕，和台下的粉絲一起祝小魏生日快樂，而這四個性格都不相同的女生也在5／14這一天組成限定女團「為你一個」，大唱〈愛要坦蕩蕩〉和小魏的成名曲〈喜歡我吧〉。

小魏感性的說：「一直以來我的生日願望一個是希望大家健康，一個是希望大家快樂！越長大就越發現這些願望都好不容易。」生日第三個願望不說出口，但粉絲紛紛幫忙許願：「小巨蛋演唱會！」聽到粉絲們吶喊，小魏笑著回應：「也許那個最終的夢想很難抵達，但是現在有你們，我早已經身在比我想像過的更棒的夢想裡了。」