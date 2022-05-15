「國民女神」陳妍希雖然因疫情導致演藝工作暫緩，但陳妍希宅在家也沒閒著，平時就會和兒子「小星星」一起做瑜伽的她，近期則透過錄影教瑜伽，而在陳妍希近日分享的影片中，她不只瘦出超尖下巴，手臂和美腿也纖細到不行，S身材曲線相當吸睛，狀態好到不科學。

上海近期實行封城管理，陳妍希則在隔離期間，分享一系列做瑜伽影片和網友互動，總是身穿貼身運動衣物的她，纖細身材相當吸睛，而在陳妍希近日分享的影片中，她不只瘦出超尖下巴，綁高馬尾的陳妍希露出神級五官、零贅肉小蠻腰，手臂和美腿也纖細到不行，絕佳狀態完全看不出她已是38歲的熟女。

陳妍希不時分享瑜伽教學影片。（圖／取材自陳妍希微博）

其實，陳妍希本來就有維持運動習慣，她日前還曾曬出和5歲兒子「小星星」做親子瑜伽照，而不吝嗇分享的陳妍希，這回透過瑜伽教學影片，也讓她圈粉無數。同時，陳妍希和丈夫陳曉日前則被陸網目擊現身街頭做PCR，小倆口都穿著運動服裝，一前一後現身上海某社區做PCR，網友還稱天天看到他們手牽手一起排隊，也讓低調的2人意外被曝光恩愛的一面。