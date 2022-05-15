《台北股市》焦點股-東陽 11:572022/05/15 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽(1319)4月營收17.9億元，月減5％，且因去年基期低，年增22.6％。雖然OEM受到大陸多地實施封控管制，影響出貨，但船運問題緩解，AM出貨回溫，AM營收年增32％。 另外，台幣兌美元匯率向30元靠近，帶動匯兌收益增加，相對去年匯損影響，今年台幣環境有利於整體獲利提升。 東陽股價上周逆勢上漲2.16％，三大法人中，外資加碼布局，一周買超381張，三大法人合計買超401張。 《台北股市》焦點股-中租-KY 《台北股市》焦點股-圓展 #東陽 #影響 #AM #三大法人 #台北股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》焦點股-致新 10:372022/05/15 財經 《其他股》中租-KY全年展望不變 升息資金成本上漲可轉嫁 07:372022/05/13 財經 《台北股市》台股失守萬六關 金管會：未見斷頭潮 07:372022/05/13 財經 《金融》全球三大因素衝擊 中日歐股保守看待 12:282022/05/13 財經 新東陽植物肉粽飄松露香 04:102022/05/15 《旺來報》 《光電股》營收Q2疫常平靜 惠特5日線得而復失 15:492022/05/13 財經 撿便宜 高股息ETF股民激增 04:102022/05/15 財經要聞 今年第二度 大股東申報出售1萬張陽明股票 22:532022/05/13 財經 三大法人買超台股69.3億元 17:532022/05/13 財經 《電腦設備》廣達首季雙率雙降 Q2毛利率仍承壓 16:292022/05/13 財經 矽力 訂單能見度看到2023 04:102022/05/14 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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