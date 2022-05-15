東陽(1319)4月營收17.9億元，月減5％，且因去年基期低，年增22.6％。雖然OEM受到大陸多地實施封控管制，影響出貨，但船運問題緩解，AM出貨回溫，AM營收年增32％。

另外，台幣兌美元匯率向30元靠近，帶動匯兌收益增加，相對去年匯損影響，今年台幣環境有利於整體獲利提升。

東陽股價上周逆勢上漲2.16％，三大法人中，外資加碼布局，一周買超381張，三大法人合計買超401張。