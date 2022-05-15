迎戰年底台北市長選戰，國民黨徵召青壯派立委蔣萬安參選成定局，有知情人士透露，黨中央規畫在25日中常會正式通過提名蔣參選。對此，國民黨台北市議會黨團書記長秦慧珠今證實，由於黨主席朱立倫6月1日將赴美訪問，經過討論後，黨將在5月25日中常會正式通過蔣萬安的提名。

對於外界傳聞，秦慧珠指出，據她所知確實如此，本來黨中央的提名時間會更早，但因蔣萬安7日深夜傳出確診消息，使得提名時間被迫延後，原先蔣希望延後到6月再提名，由於黨主席朱立倫6月1日將赴美訪問，因此黨中央決定5月25日中常會正式提名蔣萬安代表國民黨參選北市長選戰。

秦慧珠說，由於蔣萬安5月7日確診，算算時間，必須等到5月23日才能正式出來跑選舉，後續如何與議員參選人聯合造勢、如何與新提名的參選新人合作打選戰，黨團正在陸續討論中，考量現在疫情嚴重，不可以選舉優先，後續活動會考量疫情狀況及大眾觀感再審慎評估。