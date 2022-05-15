一年一度的518國際博物館日即將到來，苗栗縣三義木雕博物館將18日當日開放免門票，邀請民眾走進博物館，感受發掘博物館的力量。

苗栗縣政府文化觀光局表示，三義木雕博物館近幾年積極引入數位創新科技，在館內各展區設置智慧語音導覽服務，觀眾透過手機掃碼即可聆聽展區解說。

此外，木雕館將實體展覽透過360度環景攝影紀錄保存為虛擬數位展覽，讓觀眾在線上如親臨展館，感受木雕藝術與建築空間的對話，遠距民眾在家或使用手機連上網路就可以認識欣賞木雕藝術，展現數位創新及近用的力量。

近兩年，木雕館推動的三義木雕傳統技藝養根計畫，年輕木雕師走進苗栗縣偏鄉小學，透過五感體驗的教學方式帶領小朋友們認識木雕工藝、美學、產業、文化與地方故事，傳播藝術種子，正是社區（群）教育力量的展現。

更重要的是，木雕館自開館以來即肩負起台灣木雕產業與藝術的推廣傳承，順應著時代變遷與趨勢，推動木雕藝術與現代世界接軌，讓台灣木雕工藝生生不息，回應著永續發展的力量。」

三義木雕博物館目前展出有兩檔木雕藝術創作采風展，「苗栗縣三義木雕協會會員聯展」，即日起至5月23日二館3、4樓展出，以及「『出發‧水虎號』 台灣木雕協會會員聯展」，即日起至6月5日於本館一館地下1樓展出。

展出成員涵蓋從三義在地到全台各地的木雕創作者，每件作品呈現著木雕師近年的創作成果，觀眾將飽覽盡享台灣木雕藝術的多采風貌，感受台灣木雕工藝的代代相傳與生生不息。