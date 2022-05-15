台北市信義區松山慈惠堂昨（14日）開始向民眾免費發放快篩試劑，為期兩天，沒想到竟遭政治粉專嘲笑是「快篩乞丐」，讓國民黨台北市議員徐巧芯砲轟該專頁「噁心」，今她又再加碼爆料，公開一個由許多綠營政治粉專共同組成的line群組，竟有成員稱排隊民眾「87」、「有病」，讓她直言「這些惡毒的側翼，請摸摸自己的良心，拜託放過善良的百姓吧」。

徐巧芯今（15日）在臉書指出，該今天被她揭露的綠營側翼line群組裡面，竟有人說去排隊的民眾是「87」、「真的有病！」，她表示，該群組由多個綠營側翼粉絲頁組成，裡面成員早已多次指對快篩缺乏有抱怨的民眾是乞丐，甚至把疫情擴散的責任推給排隊的人，她更直言，「不就是這些人的煽動，才會出現這麼多網路攻擊？」。

徐巧芯直言，民進黨若再不管教「自己人」，就是讓放任他們利用網路匿名恣意欺負善良的人民！她也表示，自己作為在野黨的政治人物指出政府哪裡做不對、揭露事實，民進黨粉絲頁就馬上做圖說我她在「亂」，但「面對你們民進黨自己的側翼粉專才是真正亂源的時候，要嘛裝作沒看到，要嘛說『不要政治化』，是誰先以政治有色眼光批判民眾的？不就你們民進黨？」，她更揶揄綠營，「有時間做圖卡，不如花點心思管一下你們家側翼網軍吧！」。

徐巧芯表示，今天到慈惠堂現場協助發放快篩，親身見證慈惠堂的善心，且排隊的民眾都井然有序，「真的是高素質」，最後她呼籲「這些惡毒的側翼，請摸摸自己的良心，拜託放過善良的百姓吧」。