星座運勢網站「星座漫畫」分享，白羊座、天秤座、水瓶座、雙子座、處女座的男人在當了爸爸之後，能擔起責任，做好教養，陪伴孩子成長，是大家眼中的模範爸爸。

▍1.白羊座

白羊男性格熱情活潑，充滿活力，當了爸爸以後就是孩子的最佳玩伴，他們熱愛戶外活動，充滿陽光氣息，能帶給孩子歡樂又健康的童年，有了白羊爸爸，孩子將能快樂無憂的成長。

▍2.天秤座

天秤男很重視個人形象，給人知性又優雅的印象，當了爸爸以後，他們依然能做好情緒管理，無論遇到怎樣的狀況，都能維持冷靜，孩子做錯事也不會破口大罵，能夠理性的分析情況，和孩子講道理，因此能教育出個性好、有禮貌的小孩。

▍3.水瓶座

水瓶男雖然談戀愛時常常讓另一半又氣又無奈，但是一旦當了爸爸，就會拿出責任感，展現出成熟穩重的一面。他們頭腦聰明，能帶領孩子分析生活或社會上的各種狀況，養成孩子獨立思考的能力，是懂得循循善誘的好爸爸。

▍4.雙子座

雙子男性格多變，看事情能從不同角度切入，常常有各種古靈精怪的想法，和其他爸爸不同的是，他們婚後依然能保有赤子之心，能融入孩子的世界，激發孩子的創造力，不斷引導孩子的潛能，這種需要腦力激盪的事情也只有雙子爸爸辦得到。

▍5.處女座

處女座爸爸是孩子們的好榜樣，他們做事認真，精益求精，所有事情都想要親力親為的做好，就算是處理非常困難的任務，還是能夠堅持到底，而且要求自己做到完美，看在孩子眼中就像超人般的存在，讓孩子崇拜不已。