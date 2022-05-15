王芬芬（右）分享學瑜珈培養正念之心，就能溝通結善緣。（移民署提供）

王芬芬婚後在台灣教授瑜珈，做自己有興趣的事。（移民署提供）

移民署北區事務大隊台北市服務站日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請來自大陸江蘇的新住民王芬芬，分享她持續不間斷練習瑜伽，以及如何讓柔軟的身段，讓家庭關係更加自然且順利的發展。

今（15日）是國際家庭日，學習瑜珈十餘年的王芬芬指出，來台灣環島旅行時認識了先生，兩人2018年結婚領證後，隔年隨著先生來台定居，當時23歲，已經在廣州擔任5年的瑜伽老師，婚後決定繼續開班教授瑜伽。

王芬芬為精進自己的專業，兩度前往印度進修，不管是瑜珈體位伸展、梵文唱頌、靜心冥想及力量技巧訓練。王芬芬說，她將瑜珈運用在經營家庭中，遇到與夫家觀念不合的地方，在溝通前就整理好自己，談話不帶情緒性的字眼，就像瑜珈ㄧ樣，用各種體式覺察身體內在的訊號，用呼吸感知當下，便能找到安定的力量。

王芬芬在座談時，鼓勵和自己一樣遠嫁的姊妹不要害怕，家是講愛的地方，只要擁有正念之心，就能溝通結善緣。移民署北區事務大隊台北市服務站蘇主任慧雯表示，移民署「外來人士在台生活諮詢服務熱線」原碼為「0800-024-111」，自7月1日起簡化為「1990」專線。