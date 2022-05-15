本土疫情嚴峻，民眾搶買防疫保單，衍生不少理賠爭議。民進黨立委郭國文今（15日）表示，接到許多陪同隔離家長的陳情收到衛生局的隔離通知書，卻不能理賠？他批評，金管會所謂的「自願隔離」根本是卸責，陪同隔離到底賠不賠？金管會與衛福部應該說明清楚。

郭國文透過臉書表示，近期接到許多陪同隔離家長的陳情，問題都是同一個，為什麼我收到衛生局的隔離通知書，卻不能理賠？根據許多業者的保單契約，只要是根據《傳染病防治法》第48條所開出的隔離通知單，都符合理賠範圍。

此外，這些陪同隔離家長的通知書上，明明都是寫依據《傳染病防治法》第48條，竟然卻被金管會解釋為不符合理賠條件。

郭國文說，金管會提出的說法是，照顧人陪同未確診的孩童隔離，其實並不符合「與傳染病人接觸或疑似被傳染者」，顯然是打臉衛生局的隔離通知書。金管會的說法與衛生局所開的隔離通知書不同調的狀況下，陪同隔離的家長只是依照條約去申請理賠，卻面臨明明符合理賠條件，仍無法得到理賠金的窘況，請政府好好面對。

郭國文認為，金管會所謂的「自願隔離」根本是卸責，除了家長有責照顧18歲以下孩童外，根據《兒童及少年福利與權益保障法法》第51條， 6歲以下兒童不可能單獨隔離。換句話說，陪同照顧者即使不是「防疫強制」，也屬於「法律強制」隔離。

郭國文說，會持續溝通，除了金管會與地方衛生局的說法不同調，應該釐清責任外，也將持續幫陪同照顧者爭取，既然是在「法律強制」隔離的狀態，是否有政府補助能提供協助。