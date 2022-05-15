現年40歲的南韓元祖女團「S.E.S」成員Shoo（柳水永），2018年因爆出慣性賭博，積欠債款高達7.9億韓幣（約新台幣1841萬元）遭到起訴，她也因此消失匿跡4年，直到近日她才與團員柳真、Bada一同在綜藝節目中露臉正式復出，並進軍直播界，但網友一看到她在直播中穿搭也忍不住留言批評。

Shoo近期宣布復出後積極露臉，除了與「S.E.S」成員柳真、Bada一同登上綜藝節目《Star Documentary My Way》，對於復出之路受到隊友支持外，不久前她還在直播平台「flextv」中開啟直播正式進軍直播界，但在首場直播中，她便穿上胸口挖空的低胸上衣向大眾道歉甚至落淚懺悔，一低頭事業線一覽無遺，立即收到網友抖內100萬韓幣（約新台幣2.5萬），接著竟大跳女團性感舞蹈表示感謝，讓大批網友相當傻眼，認為她不應該穿著裸露的服裝道歉，被批評觀感不佳。

Shoo穿低胸衣道歉跳艷舞，讓網友傻眼。（圖／lextv）

除此之外，Shoo為了洗刷過去的負面印象，近期還擔任起韓國社會貢獻協會的親善大使，昨（14日）在社群媒體上分享多張自己擔任志工、體貼擁抱老奶奶及幫忙做復健的照片，試圖用溫情牌挽回形象，但大部分的網友看到後卻認為她只是在作秀，如果真心想做好事就應該低調反省，而不是一下穿性感服飾開直播道歉，一下又擔任親善大使。

事實上，Shoo由女團出道後曾紅極一時，但隨著合約到期、成員結婚生子，她的人氣便逐漸下滑，之後就爆出她在2016年至2018年間於澳門等地海外賭博26次，欠下7.9億韓幣的鉅額債款遭到起訴，最終獲得敗訴，需償還3.5億韓幣（約新台幣915萬元），也讓她因此敗光畢生積蓄。今年初Shoo還在IG上公開手寫信，透露這4年為了還清債務，在朋友的餐廳、東大門服飾店、路邊攤等地方四處打工，同時也感謝2名隊友多年來的支持與鼓勵，而如今她想靠著做善事挽回當年人氣，恐難讓網友們埋單。