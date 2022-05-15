民間快篩劑互助應援 曝疫情下小市民辛酸無奈

台灣新冠疫情大爆發，當雙北首長喊出「以篩代隔」中南部仍許多民眾買不到快篩劑，要復學、上工都有問題，台中大里區里長江和樹驚爆，家有確診者，家人3＋4居隔，等了4天還沒拿到公用快篩劑無法出門；市議員羅廷瑋說，還有低收單親媽媽向他求助，說：吃飯都有問題，花100元買快篩劑根本是奢侈品。

有鑑於許多民眾沒有快篩劑可用，台中市東南區議員羅廷瑋發起快篩互助應援團，大里區立德里長江和樹也發起快篩劑借用，連日來都被詢問電話被打爆，江和樹募集了300劑，2天內就出借196劑，他說，有5歲幼童因同班有人確診，3＋4居隔要回校上課，公用快篩劑還沒發，家長只好向里辦公室先借用。

台中市東南區議員羅廷瑋發起快篩互助應援團。（羅廷瑋提供）

江和樹說，還有一名高雄確診的爸爸，請台中的朋友向里辦借用；另外辦公室也接獲另名只買到唾液快篩的家長要借用，理由是孩子要回校上課，學校不認唾液快篩，借了一劑快篩劑沒想到回去重做快篩，竟然是兩條線。

羅廷瑋坦言，自己從13日發起快篩劑借用左支右絀，服務處只有不到20份快篩，連日來有不少民眾借用，其理由都令人心酸，有人要回學校上學必須要快篩陰，也有工地要上工工人必須快篩陰才能工作，更有一名單親媽媽持低收證明來借用，她說，吃飯都有問題，最便宜的快篩5劑5百元，對她根本是奢侈品。