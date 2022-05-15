Hey @elonmusk



Please consider buying the @NBA and preventing the Chinese dictatorship from influencing American sports.



End the Hypocrisy

End the assault on Freedom — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) April 28, 2022

改姓「自由」之後的坎特（Enes Kanter Freedom）至今仍是自由球員，他歸咎於自身的反中立場而遭到NBA封殺。坎特想出一個好主意，他呼籲全球首富馬斯克（Elon Musk）買下整個NBA，這樣坎特不就可以回歸了嗎？

坎特上周在美媒《福斯新聞》批評NBA是一群雙標的偽善者。NBA曾經搬走夏洛特的明星賽，以抵制北卡的跨性別廁所法案（規定只能以生理性別來選擇廁所），但是NBA另一方面又計畫在阿拉伯聯合大公國安排公鹿與老鷹的熱身賽。阿聯的法律禁止同性戀，依照自由派的定義顯然是一個人權不彰的國家。

「我才29歲，但他們逼迫我退休，因為我敢於發聲，傷害了他們的生意。NBA露出他們的真面目，就是生意大過於正義。」坎特上個月在馬斯克宣布要買推特的時候寫道：「請考慮也買下NBA，避免中國極權滲透到美國體育。」

馬斯克原先還預告要解除推特對前美國總統川普（Donald Trump）的封殺令，獲得坎特讚揚：「馬斯克維護言論自由的行為令人驚嘆，他可以把正義帶回NBA，這樣我也許就能重回籃球場了。」

要買下整個NBA相當困難，30支球隊，每隊用28億美元去算就要840億美元。即使馬斯克再有錢，還得球隊老闆全數同意才有可能。美媒《新聞週刊》指出馬斯克與大陸關係密切，馬斯克曾在2019年發表過「我愛中國」的言論，因此坎特與美國右派也不能高興得太早。