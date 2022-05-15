香港女演員曾華倩，全盛時期曾和林青霞、張曼玉和王祖賢等絕世美人齊名，當年她誤打誤撞和梁朝偉共同進到電視台訓練，男女感情愛得火烈，無奈交往期間分手3次，為彼此留下深刻回憶，後來曾華倩分手後，認識了香港富商林肇基，生下1名寶貝兒子Martin卻又35歲離婚，近幾年她偶爾用社群聊生活感觸，曬驚人57歲零瑕疵美貌，引得網友驚呼聲連連。

先前，資深演員曾江竟無預警在防疫旅館猝逝，眾演藝圈人士紛紛表示哀悼，曾華倩也發文抒發心情，近幾年來作品量較少的她，聊到演藝圈前輩曾江頗為尊敬，也感嘆雙方合作不多，也會在內心很替他感到難過，也希望曾江能夠一路好走，她會永遠懷念曾江。

曾華倩曾與曾江有過合台機會，她也對身為前輩曾江突然離世，內心表達十分感嘆之意。(圖／曾華倩 微博)

除此之外，曾華倩也有曬出她美麗照片，幾張照片畫上淡妝後的她，模樣依舊楚楚動人，五官輪廓都非常標誌，雙眼明媚閃耀，臉上肌膚一點細孔都找不著，畫上淡妝看顯精神活力，擦上粉色口紅增添不少氣色，依舊有當年的美麗風采，臉蛋大小亦是頗為上鏡頭，歲月似乎特別優待她，即使年近60歲依舊駐顏有術。

戴口罩看牙去，還是遮不住她56歲真實美貌。(圖／曾華倩 微博)

網友也驚嘆起她的真實美貌，評價道：「妳還是和從前一樣美」、「最美的女神」、「眼睛好美呀」、「好久不見還是這麼美」、「愛妳的初心不變」、「歲月從不敗美人」、「華倩姐依然美麗」、「不愧是好多明星喜歡過的女人」、「依然這麼辣這麼美」、「童年的偶像依然很美」引起網友一陣騷動。