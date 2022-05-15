許姓男子涉及性侵案件，遭北檢限制出境，2014年7月前往機場欲出境遭攔下，他得知遭境管後，即花20萬元台幣從小金門搭渔船偷渡至大陸廈門，遭到通緝，許男在大陸躲了7年，直到大陸疫情爆發才返台歸案。台北地院依《入出國及移民法》判許男拘役30天，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決指出，42歲許男因2014年間涉及性侵案件，台北地檢署2014年7月17日函報移民署對他限制出境，當天許男即到機場嘗試搭機出境，卻遭機場人員告知被限制出境，無法出境。

許男知悉遭境管後，透過綽號「鐵牛哥」的人蛇集團成員，以台幣20萬元代價，委由「鐵牛哥」安排大陸漁船，於2014年12月之前自小金門沿岸搭乘漁船偷渡前往大陸廈門。北檢因傳喚、拘提許男未到，發布通緝。

許男在大陸躲了7年，直到去年12月24日才搭乘南方航空班機返台，經移民署國境事務大隊審查發現他是性侵案通緝犯，將他逮捕並移送北檢歸案，台北地院審理時，許男認罪，法官依《入出國及移民法》判許男拘役30天，得易科罰金3萬元。可上訴。