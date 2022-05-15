國內確診人數不斷創新高，民眾排隊搶買快篩試劑，國民黨立委李貴敏痛批，蘇內閣無為無能，「超前部署」淪口號喊了兩年，眼看疫情爆發，繼續向高峰挺進，居然連快篩這個必要的防疫物資，都要老百姓掏錢購買，哪一個民主國家，必要防疫物資是還需要民眾花錢去搶購的？「政府是拿人民性命開玩笑嗎？」

李貴敏表示，說穿了超前部署只剩口號，毫無預測能力，全部風險都是人民承擔。試問，增設大型篩檢站、簡化看診領藥流程、增購防疫物資，不都早就該做、該規劃嗎？這些都沒有，直到被迫與病毒共存才部署？總統承諾準備一億劑快篩，現在還在準備中？過去兩年要了這麼多預算、超前部署些甚麼？是在拿人民性命開玩笑嗎？

她指出，國際間對台灣的印象，只看到陳時中部長外行領導內行，的確讓全世界看到臺灣，但看到的臺灣卻是新增確診數飆到世界第一，從疫苗、快篩到備藥，由防疫保單到停課九宮格，突然問世的三劑令，全部一團亂，全都讓人民措手不及，更要民眾「自主應變」。

李貴敏說，相較一個月前啟動新台灣模式時，政府還誇口台灣防疫世界第一，告訴我們生活即將要恢復正常，真不知今夕是何夕。更別提如果官員的預估真有這麼神準，去年怎麼沒有先買疫苗，卻讓民眾為了打一劑疫苗大排長龍？今年為什麼沒有先採購快篩試劑，而讓百姓在艷陽高照或傾盆大雨下苦等試劑釋出？

她認為，防疫指揮官不思如何解決問題，只會說「要怪，就怪病毒吧！」難不成官員就只要人民自求多福，好自為之？工人在工地脫口罩喝水、抽菸、吃便當就可能被開罰單，高官在渡假村群聚飲宴卻查無實據而免罰？這難道就是我們努力爭取而來的民主自由社會嗎？這難道是台灣應該有的形象嗎？不是吧！

李貴敏直言，「明天會更好」不是光用大內宣就能吹出來的，每一個數字背後都是一個家庭，政府必須務實以對，解決百姓的擔心，而不是驕逸怠惰，反而製造一個又一個的問題。

她強調，台灣民眾不但受困於疫情，更受困於物價與通膨，實質薪資下跌，物價飛漲如同壓力鍋，可惜官員依舊感受不到，愛理不理，活在蚵仔麵線20塊錢的時代；民眾又要怎樣因應這樣的亂世呢？