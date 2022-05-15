俄烏戰爭如何與台海情勢比較。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，許多專家紛紛將俄烏與兩岸情形類比，美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）資深分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）近日撰文指出，俄烏戰爭或許驅使台灣更好地防禦自己，不過拿烏克蘭與台灣類比是有缺陷的，尤其台灣預備役訓練不足，加上軍事戰略徘徊不定等2個問題難以解決，儘管如此，他認為台灣持續觀察俄烏戰爭以及烏克蘭的成功抵抗，讓北京不得不擔心。

美國智庫「蘭德公司」資深分析師葛羅斯曼13日在「日經亞洲」（Nikkei Asia）撰文指出，俄羅斯入侵烏克蘭以來，各界紛紛將俄烏戰爭與大陸可能侵台做比較，烏克蘭的頑強抵抗尤其受到關注，展現了規模較小、實力較弱的部隊仍能發揮力量。

文中提到我國外交部長吳釗燮近期接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，訪談中吳釗燮表示正在研究台灣能從烏克蘭的自我防禦中學到什麼，吳釗燮特別提到2點烏克蘭對台灣戰略計畫的影響，其一是烏克蘭使用「小型個人武器對抗大型敵人」，其二是所有烏克蘭男性都有決心捍衛國家，「他們想參軍，他們想上戰場與俄羅斯作戰，那種精神讓台灣人羨慕。」

針對吳釗燮提出的第一點，葛羅斯曼評論，在備戰公民保護自己及協助未來的對抗方面，台灣目前僅觸及問題的表面。

文章指出，國防部全民防衛動員署4月發布《全民國防手冊》，手冊中指引了多項危機反應方式，包括如何透過智慧型手機找到防空洞、食物及水源，以及如何準備急救設備。不過葛羅斯曼指出，全民防衛動員署並不負責組織平民反抗，這本手冊也沒有提供相關指引。葛羅斯曼認為，烏克蘭的經驗是否趨使台灣進一步軍民同步整合，將是觀察重點。

我國多年來也持續投資非對稱防禦，包括反艦巡弋飛彈、水雷、及地對空飛彈，不過葛羅斯曼指出，問題在於台灣同時也優先考慮昂貴的武器，包括2019年美國售台66架F-16V戰機，他認為這種策略有時並不利於更便宜且更有效的防禦。

葛羅斯曼認為，台灣的態度反覆無常，部分原因在於備受爭議的新軍事戰略「整體防衛構想」（Overall Defense Concept），也就是在靠近台灣岸邊、甚至是岸上，而非台灣海峽中間與解放軍對戰。

「整體防衛構想」於2019年獲得蔡英文總統支持，此構想能為台灣部隊提供更大的戰略及戰術優勢，不過目前國防部的進展仍緩慢。

關於吳釗燮在CNN專訪中提到的第二點，葛羅斯曼在文中指出，多年來美國人多懷疑台灣人與解放軍戰鬥的意志與決心，尤其在台灣從徵兵制轉為募兵制以來，國防部在招募方面面臨困難。

另一方面，台灣人口僅約2300萬，僅小部分人符合徵召年限，一篇蘭德2017年的分析指出，台灣預備役承擔的任務愈來愈艱難，當解放軍全面犯台時，這些人的訓練恐不足。

葛羅斯曼指出，5年前的警告如今恐怕仍適用，國防部長邱國正4月提議軍事訓練役役期從4個月延長至1年，甚至有立委提女性當兵，不論最終結果如何，全民防衛動員署可能都得升級預備役訓練。

此外，台灣民意教育基金會於4月中旬所做的民調顯示，53.8%的受訪者不相信或完全不相信美國會防衛台灣，不相信的比例較2021年10月的28.5%大幅增加。這份民調於4月17至19日訪問了約1000名20歲以上台灣民眾。

儘管拜登政府與台灣進行多筆軍售案、並且多次承諾提供台灣防禦性支持，日本前首相安倍晉三更疾呼美國放棄戰略模糊策略，不過葛羅斯曼認為華府非常不可能放棄戰略模糊策略，因此台灣的防禦計畫也更加關鍵。

葛羅斯曼指出，俄羅斯入侵烏克蘭可能驅使台灣更好地防禦自己，但是拿台灣與烏克蘭進行類比是有缺陷的，他說台灣目前面臨許多挑戰，包括預備役訓練不足，以及軍事戰略上持續存在的混亂狀態，這些問題都難以解決。

不過葛羅斯曼也在文末也指出，正如吳釗燮所說，台灣會持續觀察、衡量烏克蘭成功抵擋俄羅斯的影響，光是這一點就讓北京必須擔心。