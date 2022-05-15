受沙烏地阿拉伯大幅調降6月銷往歐亞地區原油官價等因素影響，導致國際油價下跌，中油公布明（16）日起國內汽、柴油各調降0.1元。調降後，零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.0元。

中油表示，國際油價走軟。依浮動油價公式計算，國際指標油價跌幅為0.97％。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲4.1元及5.6元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.6元及5.1元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.2元及5.7元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.1元。