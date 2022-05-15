對於台北市長柯文哲呼籲中央「快篩陽全面給藥」，並說「我可是有讀書的」，民進黨議員參選人顏若芳表示，請柯文哲收起口水、尊重專業！對此，PTT網友認為，「她真的不用選了！」

台北市長柯文哲13日對衛福部長陳時中「快篩陽性就給藥恐有副作用誰負責」的說法相當不滿，怒嗆就算陳時中不懂，後面那排張上淳等專家，都是和他同一批老師教出來，怎麼會這個有問題？「我也是有念書的。」

民進黨議員參選人顏若芳則在臉書要柯文哲「收起口水、尊重專業！」她表示，「快篩陽全面給藥」可能造成7%-15%假陽性的人白白犧牲自己的肝腎；並且，有許多藥物不能和新冠口服藥「Paxlovid」共用，還有1,208個品項的藥物會跟它產生交互作用，全面給藥會增加慢性病患風險。她還強調，目前居家隔離者等三類人，在快篩陽性後，透過線上問診就可以當作確診，也可以拿到新冠藥物，沒有必要擴大給藥徒增社會風險。

PTT網友則認為，她真的不用選了，「上次她跟王定宇的新聞，說只是房客與房東的關係」，不過也有人認為，「不要高估塔綠班的智慧」、「投票時心一軟還是投下去」、「難講！」