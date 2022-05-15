上海封控措施已超過一個月，市民最關心有多少超市賣場已經恢復營業？此外，快遞外賣小哥對保供工作很重要，也很辛苦，如何做好他們的防疫和保障工作？上海市商務委主任顧軍表示，連鎖超市賣場和連鎖便利商店，已陸續恢復實體店面交易與電商服務，並從三方面做好配送寄遞人員的防疫和保障。

今天（5月15日）上午10時，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，上海市副市長陳通、市商務委主任顧軍、市衛生健康委副主任趙丹丹、市市場監管局副局長彭文皓介紹上海疫情最新情況。

顧軍表示，截至5月14日，全市12家重點連鎖超市賣場企業，合計門店總數1625家，實開門店數1193家，其中，實體營業門店總數183家，網路線上營業門店總數1010家。全市15家重點連鎖便利店企業，合計門店總數6208家，實開門店數2214家，其中，實體營業門店總數673家，網路線上營業門店總數1541家。目前，各區和相關企業正在進行線上營業門店恢復線下營業的準備工作。

快遞外賣騎手是生活物資保供的重要力量。顧軍表示，市商務委、市郵政管理局持續推動將配送寄遞企業和人員納入「白名單」，實施動態管理。5月14日，全市納入「白名單」的配送寄遞人員共11.8萬人，其中電商平台、超市賣場、餐飲企業配送人員10.6萬人，快遞人員1.2萬人。

顧軍表示，上海市政府主要從以下三方面，推進做好配送寄遞人員的防疫和保障：

一是加強人員防疫管理。按照最新防疫要求，配送寄遞人員實施「1＋2」檢測，即每日開展1次核酸檢測和2次抗原檢測。只有持有符合要求的核酸、抗原檢測陰性證明和「健康碼」綠碼的「白名單」人員，才能生成「電子通行證」，「電子通行證」是配送寄遞人員上崗的必要條件和通行憑證。通過在收發貨、配送寄遞等環節主動亮證查證，有效防止「帶疫上崗」。

二是強化個人防護保障。從事配送寄遞業務的相關企業加強配送寄遞人員每日健康監測，定期發放防疫物品並進行上崗前檢查，嚴格落實佩戴手套、面屏、口罩等個人防護要求，開展人員培訓，提高個人防護意識，並做好工作場所和工具的消殺。

三是推進「小哥驛站」建設。各區發揮酒店、園區、公共文化場所等空間作用，建設符合疫情防控要求、形式多樣的「小哥驛站」，解決配送寄遞人員飲水、就餐、休息等實際困難，讓小哥在繁重的保供工作中感受城市溫度。目前，各區已建設「小哥驛站」267個，90％以上的驛站具備住宿功能。