板橋浮洲遊戲場5日啟用，由於板橋浮洲有「茉莉花故鄉」美名，新北市高灘地處在周邊種植許多香花，並將在地「九龍傳說」的特色元素納入設計，打造以恐龍、香花為主題的遊戲場，盼成為周邊親子休閒好好去處。

新北市長侯友宜15日參加啟用活動時表示，浮洲遊戲場是板橋第一座符合共融精神，且具在地特色的河濱親子遊戲場，場內規劃許多恐龍特色的遊樂設施以及成人體健設施，尤其有北台唯一的太空漫步遊樂設施。

今日啟用儀式過程侯友宜送給當地小朋友一個浮洲遊戲場的模型，小朋友則是回贈當地利用梔子花黃染的福袋 、方巾、貓頭鷹香包、梔子花做成的手工皂及Q版公仔等濃濃在地特色的物品，讓現場散發著滿滿的幸福感。

高灘處長謝俊隆表示，現場也規畫3趣味關卡，民眾只要闖關成功，就可以獲得闖關好禮，另只要民眾再將過關任務中的照片上傳至指定群組，就能再獲得加碼禮精美口罩1組，現場小朋友反應相當熱絡。

民眾宋小姐表示，雖然疫情仍未見緩和，但家裡的2個小孩關不住，常仍會想出去外面玩，而河濱公園佔地廣闊，通風良好，大家容易保持距離，便是他的首選，加上家就在遊戲場附近，以後一定會更常帶小孩來這放電，你看今天他們今天就都玩得很開心。

另遊戲場緊鄰大漢溪右岸河濱自行車道，民眾除可以帶小朋友來這邊運動健身，在不遠處還有一個浮洲人工溼地，可以散散步放鬆一下並感受與大自然共存的氛圍，這是個可以推薦民眾規劃半日遊。

高灘處也預告，六月新店陽光公園遊戲場也將啟用。