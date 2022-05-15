儘管下著綿綿細雨，亞洲唯一全程國道路跑賽事「臉部平權運動臺北國道馬拉松」今日仍然熱鬧登場！遠通電收今年首度擔任賽事主要贊助夥伴，宣布加碼公益，所有參賽者每跑1公里，遠通便投入1元守護兒童及壯世代等弱勢交通族群。遠通電收也與大會合作，號召鐵人主播侯以理領軍官方配速團，帶領14位專業配速員，陪伴跑者暢跑國道、創造個人最佳。

這場賽事因配合防疫規範，從今年3月延到今日，依吸引了數千名跑者參賽，其中參與全、半程馬拉松的專業跑者，更占了近半數。

遠通今日也宣布加碼，將原先設定eTag用戶跑1公里，遠通投入1元護道安的公益行動，擴大適用於「所有」跑者。

遠通電收總經理張永昌也報名10K賽事，他表示，遠通電收除了國道上提供ETC服務，也與用路人建立起健康生活與社會公益的鏈結。

遠通電收也與大會合作號召跑友組成「官方配速團」，配速團總教練梁哲睿表示：「有機會一大群人一起用跑的方式上高速公路，在高架橋上感受腳步共振的爽感，真的很讚！」

鐵人主播侯以理、運動網紅許瑨庭，本次分別擔任半馬與10K組配速團團長，今日帶領14位專業配速員，陪伴選手跑出佳績；臺灣首位職業圍棋世界冠軍─紅面棋王周俊勳（九段），亦受遠通電收邀請響應活動，共同支持臉部平權運動與推廣道路安全。遠通電收同仁還特別組成遠通uTagGO啦啦隊、認養補給站，為選手加油打氣、遞上杯水，展現服務精神。