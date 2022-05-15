針對立法院法制局及全國中小學校長協會均主張中小學應停課至少兩周、甚或到學期末，以度過疫情高峰期，教育部回應，後續校園相關措施，將持續配合指揮中心及視疫情發展滾動評估修正。

5月8日起，指揮中心調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變。教育部同步自該日起針對校園實施授課方式進行調整，以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，以及取消全校暫停實體課程之規定。

教育部表示，如學校實施暫停實體課程人數增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可考量其運作量能調整授課方式，並依教育部修訂之「全國高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引」，先行規畫同步、非同步、班級分組等彈性做法，以利未到校學生實施居家線上學習。

另學生家長如有基於防疫目的，為其子女向就讀學校請假者，學校可審酌個案情形，從寬認定給予防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。

為顧及學生受教權及家長照顧等需求，教育部本次校園調整防疫措取消全校暫停實體課程之規定，並請學校落實各項防疫措施，以提供師生健康安全的就學環境。中小學是否要全面停課以度過疫情高峰，教育部將持續配合指揮中心及視疫情發展滾動評估修正。