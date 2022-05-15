王必勝指雙北叫不動地區醫院 侯友宜否認：不但犧牲奉獻還細膩到位

衛福部醫福會執行長王必勝昨日指出，台北和新北市府明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，只能以市聯醫體系咬牙苦撐。新北市長侯友宜今（15）日語氣強硬駁斥，沒有所謂「叫不動」，新北市這麼多確診個案，18家急救責任醫院全扛起來，沒人講話，他真的非常感恩。

侯友宜強調，新北市的醫療量能是全國萬人口病床數倒數第二，但新北市從第一時間到現在，與18家急救責任醫院同心齊力、全力以赴，到現在仍能守住，新北市確診個案最多，18家急救責任醫院沒有所謂「叫不動」，他們都願意犧牲奉獻，全力配合。

侯友宜說，今天到119派遣中心可清楚看到，值勤員聯絡醫院，醫院就馬上收治，不但沒有「叫不動」，18家醫院更積極主動全力配合，甚至做得更細膩、更到位。他對新北市的18家急救責任醫院，永遠心存感激，這兩年如果沒有他們，就沒有新北市防疫做得好。新北市這麼大量的確診個案，18家急救責任醫院全扛起來，沒人講話，他真的非常感恩。

另外王必勝說，現在PCR大塞車是因為指揮中心事前沒有預料到保險造成的情況，侯友宜忍不住抱怨，政策要隨著疫情變化快速調整，就像快篩試劑早就應該準備，要讓人民買得到又便宜，用來自我健康監測，這是很簡單，平常就要準備的事情。希望中央能體察第一線人民的痛苦，也要傾聽人民，光TRACE系統、法傳系統，講了很長時間，現在還是有問題、還是卡卡的，這都是中央要做好準備，人民的健康一刻都不能等，要趕快拚、趕快做。