由於傳播能力顯著增強，Omicron變異毒株出現後迅速取代Delta，成為全球主要流行的新冠毒株。Omicron變異株還顯示出很強的持續演化能力，迄今已進化出眾多亞型。對於頻繁變異的Omicron毒株，現有新冠疫苗還能否提供保護？

★加強針顯著提升保護

新華社報導，在世界衛生組織（WHO）11日發佈的疫情周報中，匯總介紹了23項評估現有新冠疫苗對Omicron變異株感染保護效力的研究結論。這些研究來自巴西、加拿大、捷克、丹麥等10個國家，評估了輝瑞(BNT)、莫德納、阿斯利康(AZ)、科興和楊森等已上市疫苗。其中有些研究僅評估了完成常規疫苗接種的效果，有些研究只評估了接種一劑疫苗加強針的效果，還有部分研究對這兩種情況的效果都作了評估。

結果顯示，與Alpha毒株等其他4種被列為「需要關注」類別的新冠變異株相比，常規接種新冠疫苗在預防Omicron變異株感染、有症狀感染和引發重症等方面的效果均有所下降。

值得注意的是，在大多數研究中，現有疫苗對預防Omicron引發重症的有效率仍很高；在所有相關研究中，接種一劑疫苗加強針均顯著提升疫苗在預防Omicron感染、有症狀感染和引發重症等方面的效果。

在加強針效果方面，研究涉及的36項包括多種疫苗加強針的相關評估顯示：在接種一劑加強針後的14天至3個月內，預防Omicron引發重症的效果均顯著提升；有34項評估顯示，在接種一劑加強針後的14天至3個月內，預防重症有效率高於70％。在20項關於mRNA疫苗加強針的更長期效果評估中，有18項評估顯示，接種一劑mRNA疫苗加強針後的3至6個月內，預防重症有效率超過70％。

世衛組織在周報中指出，未來還需對接種疫苗加強針超過6個月後的效果進行評估，以瞭解疫苗在更長時間段的保護效力。

★警惕新亞型免疫逃逸

需要警惕的是，最近Omicron變異株又演化出一些新亞型，包括南非研究人員報告的BA.4、BA.5和正在美國迅速傳播的BA.2.12.1等。美國《科學》雜誌網站10日刊文說，與較早出現的Omicron亞型相似，BA.4、BA.5和BA.2.12.1這三種亞型，對接種新冠疫苗或早先新冠感染產生的抗體表現出逃逸能力，但多數情況下，通過疫苗接種或自然感染獲得的免疫力仍可預防新亞型毒株導致的嚴重疾病。

這篇文章介紹了近日發佈的兩項預印本研究。其中一項由位於南非的非洲健康研究所等機構研究人員發佈在「醫學論文檔案網」上。研究顯示，對於一些之前感染過Omicron亞型毒株BA.1並因此獲得免疫力的人，BA.4和BA.5能避開這種免疫力並導致有症狀感染，尤其在未接種疫苗人群中，這種現象更顯著。這表明BA.4和BA.5有可能引發新的「感染浪潮」。

另一項由北京大學生物醫學前沿創新中心研究人員領銜的團隊在「研究廣場」網站上發佈的研究說，與BA.2亞型相比，BA.4、BA.5和BA.2.12.1對三劑新冠疫苗接種者的血漿顯示出更強的抗體中和逃逸能力，尤其對接種過疫苗的BA.1感染康復者的血漿表現出顯著中和逃逸能力。

研究人員還根據上述三種新亞型的關鍵突變，分析了它們的免疫逃逸機制。BA.4、BA.5和BA.2.12.1的刺突蛋白受體結合域均攜帶L452突變。L452突變先前已出現在Delta毒株中，但早期Omicron亞型BA.1不含有L452突變。

研究人員認為，最近湧現的多個Omicron亞型均攜帶L452突變，這可能是新冠病毒對Omicron「感染浪潮」引發的高水平人群免疫力作出的反應。研究表明，Omicron能夠演化出某些突變，從而特異性地避開BA.1感染引發的體液免疫。

美國斯克里普斯研究所病毒學家克里斯蒂安·安德森對《科學》雜誌說，儘管還不知道未來會出現什麼樣的新冠變異株，但幾乎可以肯定的是它們將越來越具有免疫逃逸能力。在未來疫苗研發工作中，「需要專注於拓展我們的免疫力」。