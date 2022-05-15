隨著年紀增長，排尿開始變得不容易，花費的時間越來越長？北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修指出，攝護腺肥大是男性的通病，從中年開始發生率就會快速增長，且可能導致頻尿、夜尿、急尿等問題，甚至出現延遲性排尿、尿液滯留、用力排尿、排尿變弱等現象，千萬不要因為害羞而不敢就醫診療。

陳偉傑、羅詩修在臉書粉專發文，表示一名60歲男子發現自己尿尿不像以前一樣一氣呵成，卻又嫌看醫生麻煩，直到日前和妻子外出搭捷運時想去小便，未料竟站在小便斗前等到2班車都開走了才尿出來，他才終於驚覺這個問題不容輕忽。

陳偉傑、羅詩修指出，攝護腺肥大是男性的通病，指的是攝護腺上皮細胞、基質增生，導致尿道被壓迫而有下泌尿道症狀，有時也要擔心攝護腺癌的可能性。攝護腺肥大的發生率從中年開始快速增長，根據台灣統計數字，50歲以上、60歲以上及80歲以上的男性分別有40%、50%及80%有此問題，而攝護腺肥大可能導致以下7種症狀：

1、頻尿：經常有尿意，不到兩小時就要再去小便一次。

2、夜尿：夜尿次數多於兩次。

3、急尿：憋不住尿的感覺。

4、延遲性排尿：有尿意卻無法立即排出、排尿斷斷續續。

5、尿液滯留：覺得尿排不乾淨。

6、用力排尿：尿排不出來，需用盡洪荒之力。

7、排尿變弱：尿流變細微弱無力。

而目前臨床上有3種常見的攝護腺肥大治療方法：

●初期：每年追蹤。

●藥物：甲型腎上腺素阻斷劑可抑制攝護腺與膀胱肌肉收縮、5-α-還原酶抑制劑則能降低體內二氫睪固酮濃度，使攝護腺體積縮小。

●手術：經尿道攝護腺切除術（TURP），利用內視鏡以高溫破壞切除患部增生組織，因為需要停用抗凝血劑，有心臟病者、腎臟不好、身體虛弱或有高出血傾向的患者不適用，需要審慎評估手術風險。

陳偉傑、羅詩修提到，若不想要有藥物的副作用，又擔心手術風險，可考慮「攝護腺雷射剜除手術（Laser Enucleation of Prostate）」，依雷射的種類，可分為高能量銩雷射、鈥雷射、二極體雷射，是一種具有良好切割、汽化及止血作用的工具，精準度高、低出血量且不傷害神經，相較於傳統手術十分安全。