北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫14日在2022清華五道口首席經濟學家論壇上表示，中國現在是全球最大經濟體，保持8％的潛在增長率，中國人均GDP占美國的50％，人口實際上是美國的4倍，總有一天中國經濟總量會是美國的2倍。

他並指，那時候美國將不得不做出平衡和抉擇，必須跟中國做貿易，與中國維護好關係，才能維持自己的就業率，確保他們的國家有獲益。

中新社報導，林毅夫指出，全世界正在經歷巨大的變革，經濟版圖發生巨變。一方面最主要的國家增長率在下降，另一方面新興市場經濟快速崛起，特別是中國。

他指出，全球版圖變化中，最大的輸家是美國。2014年中國按購買力平價計算超過美國，成為全球最大經濟體。也正因為這樣的改變，美國想採取一些措施保持經濟產出並遏制中國的發展。

面對當今情況，中國接下來最好的戰略是什麼？林毅夫給出兩個建議：

第一，希望能夠保持動態的經濟發展。他指出，當前中國不斷大踏步迎頭趕上，有後發者優勢。中國現在的技術滲透率類似20世紀40年代的德國、50年代的日本、80年代的韓國，這種後來居上模式的國家經濟增速在8％至9％。對中國來說，每年有8％的經濟增長潛質。

與此同時，中國有非常龐大的國內市場，有很高的國際經濟占比份額，並且有較好的政治環境保證經濟穩定增長。這些都是中國的優勢，中國應該發揮這些優勢，以保持動態經濟增長。

第二，希望能夠保持開放的態度，成為全球化的推動者。林毅夫說，中國按購買力平價算是全球最大的經濟體，有8％的潛在增長率，如果中國能夠保持這樣的高速增長，將會持續助力全球經濟發展。此外，中國是全球最大的貿易國家，是120多個國家地區的最大交易夥伴，70多個國家地區的第二大交易夥伴。在全球化經濟背景之下，貿易是1＋1＞2的共贏。

因此，林毅夫建議中國保持高速動態經濟增長，並且保持開放型的改革態度。林毅夫說，如果能夠做到這兩點，中國的增長將是其他國家的發展機會，也可以瓦解美國試圖和中國脫鉤的企圖。