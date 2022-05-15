靖娟基金會與22縣市首長串聯守護兒童交通安全(靖娟基金會提供)

靖娟基金會與22縣市首長串聯守護兒童交通安全(靖娟基金會提供)

靖娟基金會與22縣市首長串聯守護兒童交通安全(靖娟基金會提供)

今（15）日是「全國兒童安全日」，靖娟基金會在今年全國兒童安全日前夕，邀請全國22位縣市首長大串連，戴上小黃帽化身「交通安全特戰隊」，響應靖娟基金會與便利商店合作「小黃帽交通安全公益計畫」，在全台超過4000間全家便利商店均可捐零錢支持孩童交通安全教育，一塊守護孩子的交通安全。

30年前的健康幼稚園火燒車事件震驚社會，靖娟基金會因此成立，政府也於2007年訂定每年5月15日為「全國兒童安全日」。 靖娟基金會表示，近3年來，仍有2萬8519名未滿12歲兒童因交通事故傷亡。靖娟基金會從2014年開始啟動「小黃帽交通安全教育計畫」，打造完整的交通安全系統化教學，培養種子志工講師進班教學，提升孩子們的交安知能，讓交通安全教育向下扎根。

今年515靖娟邀請22位縣市首長，共同響應小黃帽交通安全計畫，用包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等縣市長，都陸續在臉書發布重視交通安全的宣導及行動，支持穿越道路時「停、看、聽」的重要性。

22縣市首長成為交通安全特戰隊的一員後，更不忘呼籲交通安全教育是全家的事，希望能邀請民眾一同響應小黃帽交通安全公益計畫，用行動成為交通安全特戰隊的一員！讓交通安全教育走進校園、家庭，用知識裝備孩子，讓孩子平安度過每一天！

此外，本次也有一直以來持續關注兒童交通安全的相關企業一同響應，包括新安東京海上、遠通電收、福特六和汽車等直接和交通相關的企業，希望能將正確的交安觀念傳遞給下一代。