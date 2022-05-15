女星妖嬌由「黑澀會美眉」身分出道後，就憑著亮麗外表朝向多元化發展，除了會唱、會跳、會演戲之外，妖嬌近期也開始朝著DJ界發展，並在各大活動中展現實力，兇猛好身材也因此備受矚目。近日參加綜藝節目錄影的她，在節目中大方穿上火辣比基尼秀出豐滿美胸，卻突然遭到6隻手襲擊，意外造成話題。

近日妖嬌與賴慧如等藝人一同登上綜藝節目「綜藝大集合」的錄影，在拍攝空檔賴慧如便在IG的限實動態上PO出當天錄影的穿搭，只見她畫著精緻又甜美的妝容，身上則是穿著紅色的低胸泳裝，胸口挖空的性感設計使她火辣半球若隱若現十分性感。

接著賴慧如將鏡頭轉向節目的拍攝現場，只見女星小豬（黃沐妍）將雙手放在身穿深V泳裝的妖嬌雙峰上，猛揉、猛掐直呼「好羨慕喔」，接著賴慧如及其他人也伸出手狂摸妖嬌的美胸，令一旁目睹一切的男性工作人員忍不住大喊「你跟我說羨慕難道我不會嗎？」、「躲避球喔」，最後因不好意思猛盯趕緊解釋「我是看那個鏈子很漂亮」讓所有人哈哈大笑，也讓網友看了直噴鼻血。

事實上，身材兇猛的妖嬌，經常透過社群媒體與粉絲分享生活，並曬出福利照，而使IG吸引超過5萬人追蹤，日前她便曬出穿著低胸運動內衣趴在床上接受醫美治療後的影片以及準備接受拇指外翻手術的照片，火辣的好身材都令網友忍不住歪樓，直呼「就是要請長輩出來」、「老大，太兇了」、「眼睛不知道該看哪裡」。