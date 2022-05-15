國內疫情洪峰將至，指揮中心估高峰將在落在下周，衛福部長陳時中今晨緊急召集各縣市首長開會。據與會人士透露，台北市長柯文哲會中直言，北部PCR量能已飽和，確診人數將失真，陳時中也認了PCR量能確實飽和。另外，由於確診者自主回報系統狀況百出，讓不少縣市罵聲連連，指揮中心則承諾在24小時內解決。

據悉，陳時中今召集各縣市首長舉行防疫會議，向來緊盯中央防疫作為的柯文哲，今在會上直言，北部PCR量能已經飽和，確診人數將有失真狀況，中央必須誠實面對，PCR不能再做為確診標準，要放寬快篩陽成判斷指標之一，陳時中對此表示認同，坦言PCR量能確實飽和。

柯文哲也建議，中央必須把法律與臨床分開快篩陽給抗病毒藥物的，不應只有65歲以上、或長照機構住民，而是改為高齡或高風險族群，當快篩陽且臨床上已經出現明顯症狀，就應相信醫生臨床判斷，避免錯失黃金救援時間，呼籲中央應先開放大於65歲，以及50歲至65歲具危險因素，且有相當程度的臨床症狀，由臨床醫師決定。

柯文哲批評，之前中央下達醫院要開設30％專責病床，目前許多醫院都未達標，中央務必留意此現象，他也建議全台縣市開設防疫急門診處理掉大部分的輕症，且住院、出院的標準要嚴格遵守，保留量能，最後則是防疫專責旅館房間數要夠，方便醫院已好轉者可以下轉、或確診者不能在家照顧的狀況。

柯文哲不滿地說，因為確診數太多現已停止疫調，全部改為確診者自主回報，但接觸者的居家隔離管制已經失去意義，因為都是由確診者自己疫調上傳，非疫調專業，再加上中央自主回報系統問題一直無法解決，反造成地方大量的行政人力浪費。

這點獲得許多縣市首長的附議，包括台中、宜蘭及屏東等縣市也罵聲連連，新北市也坦言，隔離新制「3＋4」太浪費人力，否則一直在增加行政人力負擔，多一個工作就多一個負擔，中央如果沒有工作重點，造成第一線的麻煩，指揮中心則承諾會在24小時內解決。