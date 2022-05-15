去年底公布修正的道路交通管理處罰條例，限縮民眾檢舉靜態違規停車項目並於4月30日實施。立法院法制局表示，限縮民眾檢舉的修法方式僅是治標，問題的根源在於現況紅實線浮濫。

立法院在去年底三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，限縮民眾檢舉交通違規項目。民眾檢舉靜態違規停車僅有5項，包括交叉路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入5公尺內違規臨停；違規併排臨停；占用身障停車格等。對於其他紅黃線或人行道違規停車，則不再受理檢舉，

但在4月30日新制上路後，各地都出現反對聲浪，有地方議員就質疑限縮民眾檢舉，反而更可能造成違停亂象，嚴重時甚至會引起交通事故，目前已有民間團體在立法院展開遊說，盼能重新修法。

根據立法院法制局最新報告指出，當初開放民眾檢舉交通違規的立法理由，是考量民眾如能利用適當管道檢舉交通違規，除可彌補警力不足，也將產生嚇阻效果。限縮民眾檢舉的修法方式僅是治標，不僅失去禁止標線的權威性 ，斲傷法規公信力，也未能正本清源。

法制局表示，問題的根源在於現況紅實線浮濫，各地交通行政主管機關，未能就行政專業結合因地制宜的事實需求，全面檢討紅實線劃設，適時改劃黃實線以便利民眾上下車臨時停車所需，導致民眾動輒臨停於住家門前的紅實線上因而違規受罰。

法制局指出，雖然交通部表示民眾仍可打110請員警到場處理，但民眾報案後現有員警到場開單舉發的人力調配與時間耗費等，恐導致取締不彰，進而讓民眾存在僥倖心態。且浪費警力處理違規臨停，而妨害警察應投入重大危害社會治安事件的勤務分配，似乎也有本末倒置的情況。