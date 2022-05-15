有民眾駕車行經屏東國道三號北上路段時，發現一輛小客貨車停於路肩，且見一名大人將一幼童放置護欄上，拍下影片的許姓民眾直呼，「這爸爸可能心臟很大顆」，網友見狀也說，該不會是尿急吧！根本在玩命。

對此，第五公路警察大隊表示，此車輛於國道三號北上404公里處停於路肩，後方人員站立靠近外側護欄處，並因不明原因疑似將一幼童放置於護欄上，有關是否無故路肩停車或是故障車未於後方擺設警告標誌違規，僅憑影片畫面欲認定實有疑義。

另外疑似將幼童抱置於護欄上方部分，依一般社會觀點角度來看確實十分危險，但目前尚無相關法律可茲裁罰，警方將依線索聯繫告誡行為人行為十分不妥，明顯造成幼童生命安全危害至鉅，同時易造成國道用路人心理恐慌。

另公路警察也呼籲，國道用路人應確遵路肩使用規範，非故障車不得任意停放車輛，若因故障停放亦須在後方適當距離處擺放三角故障標誌以維安全。