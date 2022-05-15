去年因為新冠肺炎疫情取消的臉部平權運動台北國道馬拉松，今年度賽事順利辦理，並於今天（15日）上午開跑，逾5千名跑者在寬廣的國道上邁開步伐，為臉部平權而跑。

臉部平權運動台北國道馬拉松共有全程、半程馬拉松、10公里和3公里組，全程馬拉松開跑後由「市民跑者之王」李智群帶隊領先群，經過半程折返後「台南大迫傑」林秋杰反超並一路直奔終點，傷癒復出的林秋杰最終跑出2小時37分55秒的成績，首次參加國道馬拉松就拿下男子組冠軍，2020年全馬冠軍張景敦則以2小時40分15秒位居第2名；女子組不少好手缺席，最終楊喬筑拿下冠軍，她謙虛表示：「因為高手都沒來的關係，這個冠軍真是撿到的。」

半程馬拉松男子組冠軍由闊別國道路跑近10年的「黑色旋風」蔣介文拿下，成績1小時11分01秒。以往大多跑全馬的蔣介文表示，「這次參加半馬是以賽代訓，希望能逐步調整自己的狀態，年底繼續挑戰台北馬拉松，相信自己能回到顛峰。」同樣以賽代訓備戰世錦賽女子長跑好手曹純玉，這次轉戰半程馬拉松和男友陳囿任一起參賽，後段陳囿任狀況不錯跑出1小時16分36秒（男子組第4名）的成績率先通過終點，曹純玉隨後也以1小時16分50秒輕鬆摘下后冠。

臉部平權運動台北國道馬拉松是全台唯一封國道跑的馬拉松，為了擴大民眾參與機會、體現臉部平權的精神，今年續開不限年齡的3公里組別，吸引許多首跑族參與體驗，陽光基金會同樣邀請超過百位陽光選手（燒傷、顏損者及其家屬）到場共襄盛舉，從選手、陪跑員到志工，這些傷友各司其職擔任不同角色，為的就是希望能將更陽光、正向的觀念帶給社會大眾，期望大家都能欣賞、尊重並平等對待每一個人。

今年活動陽光臉部平權大使任家萱Selina特地為3公里組鳴槍並為參賽選手加油，長期以行動默默支持陽光的S'dare創辦人拐拐（許采晴）也到場鼓勵陽光傷友與所有跑者一同跑上國道，跑出自信與健康。

女神「拐拐」參與臉部平權運動台北國道馬拉松3公里組賽事。（中華民國路跑協會提供）

臉部平權運動台北國道馬拉松全馬女子組冠軍楊喬筑。（中華民國路跑協會提供）

臉部平權運動台北國道馬拉松半馬男子組冠軍蔣介文。（中華民國路跑協會提供）