蕭秉治新專輯《狂人》第二波抒情主打〈都是我的錯〉唱的正是自己的故事，真心懺悔只為留住真愛，他說：「這首歌唱出對情人的懺悔，曾經迷失自我，為了愛重新勇敢振作起來，希望這首歌可以變成跟情人道歉之曲。」
問及自己如何跟愛的人道歉，他大方坦承直接「跪算盤」，他說：「曾經有買過算盤，自己感覺蠻幽默，可以化解僵局，沒想到換對方來說『你覺得這樣有用嗎』」而且反而惹對方更生氣，他自嘲下次只好換健康步道來跪。
MV影像邀來新銳導演王孝玨執導，以特殊運鏡轉場方式，呈現一名生活失意的音樂人與全心守護在身旁的女友，日復一日從相愛、爭吵到和解的情感變化。
蕭秉治不僅在MV中大展精湛琴技，也為這首歌首度在MV獻出吉他彈唱，他為了拍攝這首MV，特地請益這首歌的編曲人麋先生吉他手林喆安，前後耗費一個月之久精進吉他自彈自唱，還商請鼓鼓呂思緯出借最珍貴的吉他，只為讓影像有別於以往的深情呈現。〈都是我的錯〉15日 20：00 MV於相信音樂頻道首播。
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