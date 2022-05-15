動保議題長年受到社會關注，不少縣市政府擬訂自治條例因應，《花蓮縣動物保護自治條例》草案去年10月底已完成公告，但縣議會時隔半年卻未收到，以致無法審議，要求縣府應加速完成，讓法規儘早上路。縣府表示，目前僅剩罰鍰金額待調整，預計最快本月底送交法規審議會，縣務會議通過後，再提交議會。

行政院農業委員會上月正式成立「寵物管理科」，但花蓮目前未有配套措施對接相關業務，甚至農業處去年10月底已完成公告《花蓮縣動物保護自治條例草案》，進度也似乎止步，縣議會迄今尚未收到草案進行審議，引起縣議員張美慧關注。

張美慧指出，農委會已成立「寵物管理科」，負起毛小孩從「出生至死亡各階段，全面照顧」的使命，未來還會設立動保司、成立寵物管理專法等措施，但過去歷次在定期會不斷提到的《花蓮縣動物保護自治條例》、《街道犬貓遺體處理作業流程》，截至目前縣府都尚未完成，質疑縣內動保業務將如何與其對接。

她也提及位在鳳林鎮的狗貓躍動園區已完工啟用，但內部無火化設施，許多飼主無法妥善處理寵物遺體，除要求農業處加速自治條例作業流程，並呼籲縣府應正視縣內寵物火化合法化的議題。

縣府農業處長陳淑雯先說明自治條例進度，今年1月邀集各相關機關單位、學界及民間愛護動物人士，召開動保平台會議，針對草案再次研商，由於裁處金額低於規定金額的3萬元，需重新調整，待草案細部微調後，將再與農委會確認，預計本月底、6月初會送交法規審查委員會審議，屆時通過縣務會議，就會盡速提交縣議會。

至於業務對接，陳淑雯回應，目前仍持續與農委會畜牧處保持密切聯絡，並參考外縣市爭取動物認領養宣傳車等成功計畫，向中央爭取經費。火化合法化部分，目前縣內有3家無合法執照的寵物火化業者，未來除盡力輔導業者合法化，也會向外縣市尋求協助、朝向與現有合法、可焚化業者合作。