因應梅雨季來臨，新竹市政府在今年2月起已提前啟動防汛整備。（陳育賢攝）

因應梅雨季來臨，新竹市政府在今年2月起已提前啟動防汛整備，包含近50處下水道、側溝及區域排水清淤，巡檢11處地下道抽水系統及6處車行地下道自動柵欄淹水警示系統，確保正常運作，市府呼籲民眾一起做好各項防災整備，為梅雨季做足準備。

市長林智堅表示，有鑑於2019年5月的豪大雨，瞬間時雨量超過68公釐，造成淹水災情，市府特別啟動3大防汛治水計畫，加強淹水熱點清淤維護、新建雨水下水道系統，也開發雨水下水道GIS圖資系統，透過數據化系統有效管理。

因應梅雨季來臨，今年提前啟動防汛整備，加強巡查水門、抽水站等設施，也定期巡查災害潛勢區、整備防汛車輛器材，更透過智慧防汛網24小時監控天氣與易淹水地區。

工務處長葉時青指出，有關整體防汛整備工作，5月初已完成排水護岸、地下道抽水機及自動柵欄、水門、抽水站及滯洪池抽水機組等設施巡檢。

針對人口稠密區域的排水道，也已將幹道雜物、雜草、淤積土石清除，有效清理排洪斷面，以免雜物堵塞阻礙雨水宣洩。

工務處表示，截至今年5月，已完成區域排水清淤地點21處、長度1萬4784公尺，下水道及側溝清理則有25處，長度約3745公尺，清淤期間也請在地里長協助確認易淹水點及監工，徹底落實清淤作業。

另，消防局已完成各消防大隊、分隊防汛機具與個人裝備整備，並完成颱洪行動匯報系統測試演練，也通知契約廠商吊車24小時待命，以利即時調度大型抽水機。此外也將因應雨勢發展，開設災害應變中心，由應變小組進駐待命。

環保局同時表示，針對市區大排閘門口增加巡查及清潔頻率，由每周2次提高至3次以上，易淹水地區也加強巡視清淤。環保局也提醒民眾，一同加強維護住家附近環境，若發現水溝蓋上有雜物堵塞或積水不退，可協助隨手撿拾清理，如枯枝葉、瓶罐、塑膠袋等，以維持溝渠順暢排水，若遇到無法處理情況，可撥打03-5388406環保局清潔科協助。